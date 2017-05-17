不輸高顏值女兒！邱淑貞凍齡露香肩美肌如少女

不輸高顏值女兒！邱淑貞凍齡露香肩、秀美肌如少女。（圖／取材自微博）

「擋泥板女神」邱淑貞性感美艷，昔日是家喻戶曉的性感女神，邱淑貞1999年和富商沈嘉偉婚後隨即息影，並生下三千金沈月、沈日、沈晨，三個女兒遺傳媽媽的美女基因，而昨（16日）過49歲生日的邱淑貞，高顏值更是不輸愛女，她露香肩秀出美肌，俏麗如少女，仍舊不減當年女神風采。

性感女神邱淑貞大女兒沈月外型亮麗，更被看好是媽媽的接班人，不過邱淑貞顏值更是高到逆天，昨度過49歲生日的她，有名媛好友上山詩鈉為她慶生，並曬出合照，只見邱淑貞身穿黑色露肩上衣，大露香肩、秀出白皙美肌，邱淑貞露出甜笑，對鏡頭放電，少女感十足，美艷不輸15歲大女兒。

(中時電子報)