逃逸外勞改學種大麻 警突襲全栽了
台北市刑大偵二隊日前接獲情資，檢舉越南籍逃逸外勞與台灣民眾共同栽種大麻及偽造身分證件後販賣牟利，經與台北憲兵隊共組專案小組，並報請新北地檢署雲檢察官陳漢章指揮偵辦，查捕呂姓等2男1女的越南籍逃逸外勞及台籍李姓男子等4人，起獲大麻花及大麻種子、盆栽等毒品。
警方指出，呂嫌等人在新北市新莊區中港二街承租一間頂樓加蓋之公寓，作為栽種大麻、偽造身分證件的藏匿處所。全案調查後依違反毒品危害防制條例及刑法偽造文書等罪將呂嫌3人隨案移送新北地檢署偵辦，另陳姓女逃逸外勞未涉案，移由內政部移民署新北專勤隊收容處理，並持續擴大清查共犯中。
據警方調查，越南籍呂姓、阮姓及陳姐3名逃逸外勞，自2013年起陸續以工作名義入境台灣從事勞務工作，惟自去年11月起即陸續逃離工作崗位遭通報協查，逃逸期間不知謹言慎行，低調行事，竟均使用知名電腦、手機等高單價3C產品及名牌包包，生活豪奢，故研判係與販毒、偽造身分證件集團掛勾，牟取不法暴利為主要經濟來源。
警方呼籲，大麻屬第二級毒品，走私大麻種子、栽種、持有大麻仍違反現行法令，且施用大麻會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習與認知及生殖力減退等危害，尤其，學校及家長應多加關心青少年之生活，避免少年因好奇心驅使而嘗試毒品，以致遺憾終身。
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(中時)
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