歷經哥哥辭世！長頸鹿「宵璋」順利移居六福村

長頸鹿「宵璋」在獸醫師及保育員的陪同下，由動物園帶著1週左右的飼糧出發，順利於上午約7:30抵達六福村，展開新生活。（台北市立動物園提供）

去（2016）8月間，台北市立動物園的長頸鹿「宵久」在搬運過程中過世後，為了透過跨機構合作，延續珍稀野生動物在臺灣的保種族群，並維持圈養族群基因多樣性，借殖1隻雄性長頸鹿，也是「宵久」的弟弟「宵璋」給新竹六福村野生動物園。今天清晨「宵璋」在獸醫師及保育員的陪同下，由動物園帶著1週左右的飼糧出發，順利於上午約7:30抵達六福村，展開新生活。

2歲的「宵璋」於2015年5月13日出生，目前身高約305公分，體重約315公斤。由於臺北動物園的網紋長頸鹿家族，都是同一對爸媽所生（爸爸「菊忠」、媽媽「長宵」），考量族群管理，包括個體數、照養福祉及基因歧異度的維護。

天微亮搬運長頸鹿「霄璋」的作業已經開始。（台北市立動物園提供）

台北動物園透過臺灣動物園暨水族館協會的合作平臺，分別在2008年及2013年借殖「宵強」、「宵順」到臺南頑皮世界野生動物園，如今再借殖「宵璋」到六福村野生動物園，期望能和該園的雌性長頸鹿繁衍後代，擴充網紋長頸鹿在臺灣的圈養族群，同時維持其基因多樣性。

要搬運個性本來就相對敏感、多疑的長頸鹿，最困難的部分是怎麼讓牠自己願意乖乖地走進搬運箱。為了這次的借殖計畫，動物園於去年12月開始讓「宵璋」補充維他命等營養品以增加抵抗力。

吊掛長頸鹿愛吃的樹葉吸引長頸鹿「宵璋」進入，循序漸進地設計訓練項目。（台北市立動物園提供）

4月份開始將搬運箱放置於保定通道旁，並吊掛長頸鹿愛吃的樹葉吸引「宵璋」進入，循序漸進地設計訓練項目，包括穿過搬運箱、關起一側的門、箱頂高度逐步下降、保育員親近訓練等，每個項目的進度，保育員都得耐心地等著「宵璋」一一達成。

今天清晨4:47，雖然雨勢不小，但保育員按照之前訓練的步驟，順利的將「宵璋」隔進為長頸鹿量身打造的搬運箱中，5:16分用堆高機移動出欄舍，再運上卡車固定箱籠，車隊待「宵璋」狀態穩定，於6:17分自動物園出發，此時雨勢也停歇，途中行經福爾摩沙高速公路至六福村野生動物園。早上約7:30分順利抵達目的地，平常負責照顧的保育員及獸醫師也陪著「宵璋」一起適應新環境。

目前兩歲的「宵璋」即將在新環境展開新生活。（台北市立動物園提供）

長頸鹿的懷孕期為450-480天，一次只生一仔。這次臺北和六福村兩動物園一起通力合作長頸鹿保育計畫，事前派遣人員就場地、食物及精料儲存設備等進行多次的溝通。這次運送長頸鹿的工作也要特別感謝內政部警政署、交通部高速公路局、國道公路警察局、台北市政府警察局及新竹縣政府警察局等的協助。讓我們期待並祝福「宵璋」能早日配對成功，繁衍下一代。

(中時電子報)