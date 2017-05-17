5月17日中視午間新聞搶先看 港六合彩昨開「豬哥亮牌」

港六合彩昨開「豬哥亮牌」彩迷驚呼:太巧!│中視午間新聞搶先看

今天5月17日的中視午間新聞搶先看：

燒肉連鎖店「野宴」遭爆吃剩食材疑再上桌

身為全台元老級的燒肉連鎖名店「野宴」，有離職員工向週刊爆料，野宴的北市萬華桂林旗艦店，疑似為了節省成本，竟要員工回收客人吃剩的食材、重新裝盤後再上桌，且為省錢還以洗衣粉代替洗碗精，一盆水洗碗一整天都未曾換過，就連牛肉疑似壞掉變酸，都要騙客人說是特殊調味，但卻處處苛扣員工，種種行徑讓人不可思議！

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港六合彩昨開「豬哥亮牌」彩迷驚呼:太巧!

「綜藝天王」豬哥亮5月15日清晨5點10分辭世，昨天香港六合彩開獎，開出7個號碼01、05、07、09、10、15。有眼尖網友發現，開獎號碼中，「01、05、09、10、15」5個號碼都與豬有關，包括他5月15日逝世、下午1點15分移靈等。更巧合的是，豬哥亮3個字筆畫分別是15、10、09，也是這次開獎號碼，讓不少彩迷嘖嘖稱奇。

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髮夾彎!免稅菸課健康捐 國健署喊卡

衛福部國民健康署，先前原本要修法，針對免稅菸品課徵健康捐，如今政策突然大轉彎！包括每支免稅菸加徵1元健康捐、公共場所全面禁菸等內容，全面喊卡。

還有哪些新聞你不可不知？ 請鎖定今天中午12點主播侯乃榕播報的中視午間新聞！

(中時電子報)