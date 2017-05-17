猥褻女學生 狼師判遭判緩刑2年
又有女學生上網爆料，遭到補習班老師猥褻！事情發生在2015年，新北市某國中的許姓代課老師，以溫柔口吻帶女學生上汽車旅館、U2電影院等地點，強行撫摸病親吻女學生下體，經士林地院判決，許姓老師與女學生和解，賠償6萬6000元換取緩刑，但之後又再犯，似乎有恃無恐。
去年6月士林法院宣判，許姓老師與未滿16歲的女學生，進入汽車旅館，女學生同意下親吻、撫摸其胸部和下體，依對未成年人猥褻罪將他判刑4個月。
判決指出，許姓男子「並無前科，素行良好，本案係因與被害人互有好感而犯，又未使用暴力手段與告訴人成立調解並當場給付6萬6千元。」女學生的家長也表示願意給被告緩刑機會，宣告緩刑2年，被告和檢察官都未上訴，全案定讞。
但最近因女作家林奕含發表了處女作《房思琪的初戀樂園》後2個月自殺身亡，一名高中生記憶全浮現，將遭到不堪記憶寫在網路上，被害人至少6人，士林地檢署將進行了解。
(中時)
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