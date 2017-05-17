陽岱鋼脫離個人復健 正式歸3軍團體練習
效力日職讀賣巨人的旅日好手陽岱鋼，日前開始打擊練習，今又傳出好消息，將正式歸隊三軍進行完整練習，將是他在3月中二軍出賽受傷之後，再度回到球隊一同團體練習。
陽岱鋼本季轉戰巨人，卻僅在2軍出賽兩場，就因下半身緊繃，從3月中開始一直進行個人的復健休養，確定將在今日回歸3軍的團體練習，期盼盡快回到一軍賽場。
巨人去年自由球員市場中，巨人另外兩位補強投手，山口俊和森福允彥，季初全部都不在一軍陣容中，讓球團董事渡邊恒雄向媒體透露無奈，今山口俊也傳出好消息，將在18日二軍中對上養樂多先發，山口俊表示，最重要的就是找回比賽的感覺。
(中時電子報)
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