公立幼兒園幼托需求 中市106至109年度將擴增
台中市為減輕家長育兒經濟負擔，紓解家長等待抽籤入公立幼兒園的現象！教育局將持續增設公立幼兒園，並善用校園餘裕空間設置非營利幼兒園，106年至109年度預計將增設公共化教保服務150班，可提供4,500名招生人數，希望透過雙軌併行方式，提高公共化教保服務比例，滿足家長幼托需求。
台中市議會17日召開第2屆第5次定期會教育文化業務質詢，市議員曾朝榮、張芬郁指出，北屯區及大里區等地區人口持續成長，但公立幼兒園招生班數卻相對不足，教育不能等，建議教育局應增加班數及員額數。
教育局長彭富源說，106至109年度將增設公共化教保服務150班，預估可擴大提供4,500名招生名額，希望逐年來提高公共化教保服務比例，協助需要幼兒獲得妥善的教育照顧及成長。
教育局指出，今年度已於北屯區僑孝國小等19校，新設幼兒園(班)計23班，加上大雅區上楓國小及潭子區潭秀國中2所非營利幼兒園，提供870個公共化教保服務名額。
針對非營利幼兒園部分，106年度開辦的非營利幼兒園，以招收3歲至6歲學齡前幼童，每園核定幼生名額90人，扣除免學費補助後，每月家長負擔費用大約在3,000至3,500元上下。目前台中市2家非營利幼兒園位於北屯區三光國中和北區五權國中，今年8月1日將在大雅區上楓國小及潭子區潭秀國中，再成立兩所非營利幼兒園。
(中時)
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