爆發C肝群聚感染 桃市府評估假扣押可行性
桃園市楊梅區「維蓮診所」因重複使用針頭，爆發C型肝炎群聚感染，市議員李家興、呂淑真17日緊急提案，請衛生局長蔡紫君前來議會說明，蔡紫君表示，只要是去年6月到今年5月曾到維蓮診所就診，且曾經接受注射，包含抽血、打針、點滴等治療都是危險族群，可至楊梅區衛生所接受抽血檢查，另市府也評估對診所假扣押。
蔡紫君表示，衛生局也加派人手到衛生局協助疫調及檢驗，至於檢驗費用，會由市府墊付，專線電話，0800-033-355。
另外，呂淑真也建議市府拿出魄力，先假扣押維蓮診所負責人的財產以免脫產，未來也可以支付檢驗、醫療費用。
蔡紫君說，C型肝炎治療費用相當高，會和健保署協商醫療費用支付問題，建議以專案來處理，無論是檢驗、醫療費用，未來都會向維蓮診所求償，目前也評估假扣押可行性。
(中時)
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