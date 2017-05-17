爆發C肝群聚感染 桃市府評估假扣押可行性

桃園市衛生局長蔡紫君（左）到市議會緊急說明。（甘嘉雯攝）

議員要求市府要對診所進行假扣押，防止脫產。（甘嘉雯攝）

桃園市楊梅區「維蓮診所」因重複使用針頭，爆發C型肝炎群聚感染，市議員李家興、呂淑真17日緊急提案，請衛生局長蔡紫君前來議會說明，蔡紫君表示，只要是去年6月到今年5月曾到維蓮診所就診，且曾經接受注射，包含抽血、打針、點滴等治療都是危險族群，可至楊梅區衛生所接受抽血檢查，另市府也評估對診所假扣押。

蔡紫君表示，衛生局也加派人手到衛生局協助疫調及檢驗，至於檢驗費用，會由市府墊付，專線電話，0800-033-355。

另外，呂淑真也建議市府拿出魄力，先假扣押維蓮診所負責人的財產以免脫產，未來也可以支付檢驗、醫療費用。

蔡紫君說，C型肝炎治療費用相當高，會和健保署協商醫療費用支付問題，建議以專案來處理，無論是檢驗、醫療費用，未來都會向維蓮診所求償，目前也評估假扣押可行性。

(中時)