應徵臨時工觀察地形 毒蟲夜半返工地偷竊

台北市警大同分局本月14日執行搜索，緝獲曾姓犯嫌吸毒又偷竊，查知41歲曾嫌吸毒成癮，本身具有駕駛大型吊車執照，卻不將專長運用在正當工作上，而是透過人力仲介公司四處向工地應徵臨時工，獲取工作機會後，一面上工一面觀察地形、鎖定目標，待夜半時分再返回工地行竊。

大同分局民生西路派出所日前接獲轄內一處工地報案稱，工地有筆記型電腦遭竊，員警立即調閱警用監視器，發現一名身穿工地黃色反光背心、黑色外套、戴黑色安全帽，騎乘黑色重機車的男子涉有重嫌，遂鎖定車號調閱車主資料，查出曾男涉嫌重大，惟一直無法掌握曾男住所。

本月上旬，警方掌握曾嫌動向，確定他暫居住在台北市萬華區環河南路一帶工寮，立即前往埋伏蒐證，惟曾嫌生性狡猾，早已將其所有之重機車車牌報失竊，並將卸下大牌的機車停放於路邊，出入皆以友人之機車代步，企圖混淆警方偵查作為，且曾嫌白天都在工寮內睡覺，晚上才外出作案，作息有如夜行動物。

本月14日，警方即前往曾嫌位於環河南路暫居所搜索，曾嫌正在屋內呼呼大睡，床頭還擺放著吸食過的安非他命毒品吸食器及5支來歷不明手機，警詢後依違反毒品危害條例及竊盜罪嫌移送臺北地方法院檢察署偵辦。

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(中時)