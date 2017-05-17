台東知本金聯世紀酒店 遭查獲存放過期9個月食材

業者貯存過期9個月的辣椒粉。（食藥署提供）

現場貯存的過期食材。（食藥署提供）

過期食材均在現場遭銷毀。（食藥署提供）

五星級酒店出包！衛福部食藥署今公布最新宴席餐廳稽查專案，台東知本金聯世紀酒店遭查獲在調理區、冷凍庫房等區，擺放和貯放鮮乳優格、冷凍蝦、芥末醬、辣椒粉等13項過期食材，當中最久的過期9個月，雖已要求現場銷毀，但業者無法確認是否已用在調理，可能已有過期食材遭消費者吃下肚。

食藥署昨會同台東縣衛生局稽查「蜜月四季餐旅購有限公司知本金聯世紀酒店分公司（知本金聯世紀酒店）」，查獲業者餐廳調理空間和庫存區，貯放13項過期的食品原料、食品及調味料。且另發現業者有油煙機髒污、未定期清潔等10項違法缺失，違反食品良好衛生規範(GHP)，也限業者於本月26日前改正完成，逾期複查未過，將開罰6萬~2億元。

食藥署北區管理中心代理副主任魏任廷說，發現業者在調理區擺放逾期超過5個月的咖啡螺旋，另在庫房發現12項過期原料，包括去年8月就到期的辣椒粉、今年2月到期的冷凍蝦、本月14日到期的鮮乳優格、本月15日到期的芒果果醬等。已當場要求業者將過期原料銷毀，後續將依違反食安法開罰6萬~2億元罰鍰。

然而，業者表示並不確定，過去是否有使用過期原料在料理中；魏任廷說，民眾若有疑慮，像是擔心吃下問題料理，可依消保法途徑、捍衛自身權益。

食藥署表示，該「宴席餐廳稽查專案」自5月開始，不定期到各縣市各宴席餐廳抽檢，專案結束時間不設限，提醒業者應遵守食安法，發現產品有危害衛生安全疑慮時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收。

(中時)