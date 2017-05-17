伍必翔交保 對炒股一事不回應

伍必翔(中)。(陳志賢攝)

股票上市輔具大廠必翔實業前董事長伍必翔涉嫌炒作自家股票，台北地檢署昨約談伍必翔、伍蔣清明夫婦等人，今早訊後以伍必翔違反證交法，諭令200萬交保，限制出境。伍必翔上午11時30分離開地檢署時，對於媒體詢問為什麼炒股？伍必翔僅稱謝謝，不願回應。

(中時)