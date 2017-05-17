郭董選總統差小英7％ 中間選民最挺

郭台銘（左）、蔡英文。（報系資料照）

台灣世代智庫今公布「小英總統執政週年後政黨形勢變化民調」調查結果。調查顯示，2020總統選舉，支持蔡英文37.6%，郭台銘為30.1%，朱立倫則有15.3%支持者，其中中立選民支持郭台銘的最高。

對蔡英文總統就任以來支持度，蔡英文總統支持度54.0%，不支持39.7%；滿意度，滿意蔡英文總統41.3%，不滿意52.9%。相較上個月蔡英文滿意度40.8%、不滿意度54.7%，支持度55.1%、不支持度40.2%，成績雖有微幅上升，但都在誤差範圍。

若把郭台銘換成台北市長柯文哲，2020總統選舉，支持蔡英文31.9%，朱立倫為25.8%，柯文哲則有21.8%支持者29.9%，郭台銘支持度最高的年齡層是40到49 歲，有35.1%。

郭台銘支持度最高的是在桃竹苗地區，有38.6%高過蔡英文的29.6%，蔡英文最高支持度還是落在高屏地區，有47.4%，年齡支持度上，蔡英文在20到29 歲支持度最高，有43.1%，郭台銘是35.1%，蔡英文是36.9%。

有趣的是，政黨支持度來看，郭台銘是所有候選人中，中間選民支持度最高的，有30.6%，蔡英文只有16.4%，而郭台銘主要是吸收多數國民黨、親民黨及泛藍選民。男女支持度上，朱立倫是唯一三個人選中，女性選票多過男性。

若把郭台銘換成柯文哲，朱立倫的支持度則變成第二名，支持度最高的是在北北基，但在20到29 歲年輕人支持度上，柯文哲卻是三人中最高，有49.3%，蔡英文變成25.2％，時代力量支持者支持度更高達54.4%。

至於政黨好感度上，分別是民進黨39.4%、時代力量30.3%，國民黨25.2%、親民黨23.9%；然而，國民黨和時代力量皆是反感比率高於好感，國民黨反感度是37.5%，時代力量是33.4% 。

本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，106年5月13日和15日晚間訪問。成功訪問1,271位成年人。95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.75%。以台灣地區住宅電話為調查母體的隨機方式。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

(中時)