NBA》18顆三分球 勇士轟垮馬刺2比0
俗話說趁你病要你命！勇士抓住里歐納德因傷缺陣之際在西區決賽第二戰發動強烈攻勢，全場飆進18顆三分球，7人得分超過雙位數，136比100轟垮馬刺防線，取得2比0領先優勢。
勇士首節在史提芬柯瑞的4記三分球以及罰球攻下15分的領軍下取得33比16大幅領先，第二節進攻更加兇猛，半場結束已將差距擴大至29分，勝負幾乎已提前底定，易籃後，馬刺逐漸找回準星，可惜守不住金州大軍的攻勢，最終以36分之差潰敗。
史提芬柯瑞只打了3節就提前休息，13投8中攻下29分、7籃板、7助攻、3抄截，杜蘭特16分，卓雷蒙格林13分、9籃板、6助攻，克雷湯普生11分、6籃板、4助攻，替補麥考貢獻18分、5助攻，李文斯頓與克拉克各10分。
一開賽就被打昏的馬刺，首節投籃命中率不及25%，整場比賽也僅有37%，相較之下勇士高達56.2%，雙方有將近2成的差距，不輸也難。西蒙斯22分最高，艾卓吉只有8分。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。