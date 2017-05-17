NBA》18顆三分球 勇士轟垮馬刺2比0

史提芬柯瑞(左)首節飆進4顆三分球，單節攻下15分，帶領勇士轟垮馬刺，取得2比0領先優勢。(美聯社資料照)

俗話說趁你病要你命！勇士抓住里歐納德因傷缺陣之際在西區決賽第二戰發動強烈攻勢，全場飆進18顆三分球，7人得分超過雙位數，136比100轟垮馬刺防線，取得2比0領先優勢。

勇士首節在史提芬柯瑞的4記三分球以及罰球攻下15分的領軍下取得33比16大幅領先，第二節進攻更加兇猛，半場結束已將差距擴大至29分，勝負幾乎已提前底定，易籃後，馬刺逐漸找回準星，可惜守不住金州大軍的攻勢，最終以36分之差潰敗。

史提芬柯瑞只打了3節就提前休息，13投8中攻下29分、7籃板、7助攻、3抄截，杜蘭特16分，卓雷蒙格林13分、9籃板、6助攻，克雷湯普生11分、6籃板、4助攻，替補麥考貢獻18分、5助攻，李文斯頓與克拉克各10分。

一開賽就被打昏的馬刺，首節投籃命中率不及25%，整場比賽也僅有37%，相較之下勇士高達56.2%，雙方有將近2成的差距，不輸也難。西蒙斯22分最高，艾卓吉只有8分。

(中時電子報)