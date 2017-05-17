臉書爭議又一國！埃及擬設登入許可

一名在用臉書的女性。(美聯社)

繼泰國政府要求臉書撤除對皇室不敬的影片消息以後，現在埃及政府也正研擬限制人民登入使用社群媒體的自由，未來可能連使用臉書(Facebook)或是推特(Twitter)都要透過政府電子系統核可，才能註冊使用。全球透過臉書規範人民，限制言論自由的國家，又添一個！

根據CNN報導，埃及計畫強制人民使用臉書時，必須取得政府許可才能註冊使用。埃及當局正在草擬一份規定，未來埃及人民可能必須政府批准核可，才能登入臉書和推特，而且未來的登入帳號還跟他們的國民身分證號(national ID)相連，才能成功申請。如果沒有政府授權，非法的社群使用者將遭到監禁和重罰。

埃及國會議員正在草擬議案，加速通過國家對於社群網路的監控，計畫讓電腦使用者登入政府營運的電子系統，取得政府許可後，才能使用臉書。國會議員聲稱該法案的目的是為了打擊恐怖主義和煽動政府的勢力，也是國家改革的必經過程，目前這項提案還必須經過埃及議會的審查。

(中時電子報)