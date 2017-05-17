川普尋覓調查局長繼任人選碰壁
美國總統川普日前無預警開除正在調查俄羅斯干預美國大選的聯邦調查局局長柯米（James Comey），英國路透社16日稱，川普政府找尋聯邦調查局局長人選的進度週二遭遇阻礙，兩位可能的熱門人選婉轉暗示無意接任。
法官梅里克·加蘭德（Merrick Garland）與德州參議員科爾尼恩（John Cornyn）的顧問均表示，他們都勸兩人不要接手FBI局長職務，警告他們這形同放棄重要又可靠的工作，接下充斥政治算計與爭議的燙手山芋。
不願具名的顧問表示，在川普9日突將科米革職後，新任FBI局長的職務幾乎沒有安全性可言，也難逃政壇觀察人士的密切監督。
距離川普表示可能就人選做出決定不過三天，梅里克·加蘭德與科爾尼恩紛紛表態自清，顯示出川普政府紛擾剪不斷理還亂之際，白宮找尋FBI局長繼任人選之路坎坷難行。
報導稱，梅里克·加蘭德現任哥倫比亞特區聯邦巡回上訴法院首席法官，一名瞭解他想法的消息人士表示，加蘭德「熱愛他的工作，無意離開司法界。」科爾尼恩則發表聲明稱，已告知白宮「繼續在參議院為保守議題奮鬥，就是我為民服務的最佳方式。」
(旺報)
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