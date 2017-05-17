成大開發奈米化極度水榮幾丁聚醣 可治過敏性鼻炎
過敏性鼻炎在台灣是普遍疾病，6至12歲孩童幾乎50%為此所苦，其中，塵螨引起的過敏性鼻炎佔大宗，但目前藥物只能減緩不適，成功大學研究總中心過敏及臨床免疫研究中心努力多年獲致重大成果，開發「奈米化極度水溶幾丁聚醣，證實滴入塵螨過敏性鼻炎小鼠鼻腔，發炎症狀減緩，並抑制神經發炎現象，效果顯著，預計下半年導入臨床試驗，造福更多病人。
「水溶幾丁聚醣」是甲殼素（幾丁質）經處理後的物質，天然、無毒，常用於保健品，過敏及臨床免疫研究中心主任王志堯教授研究團隊，是第一個將其用於塵螨過敏性鼻炎醫療領域，而且成功找到治療機轉；這項研究成果2017年4月刊載於過敏學界排名最高的期刊--過敏及臨床免疫學雜誌(Journal of Allergy and Clinical Immunology)，甫開發的「奈米化極度水溶幾丁聚醣(EWSC)」，已申請美國發明專利。
王志堯教授表示，鼻過敏發生與病人神經細胞過於敏感有關，遇到外界刺激容易釋放出過敏物質；動物實驗得知，塵螨過敏性鼻炎小鼠鼻腔滴入EWSC，細胞釋出的過敏質明顯減少，進一步做小鼠神經生長因子（NGF）研究，發現EWSC抑制過敏發炎，是透過抑制神經生長因子製造，產生免疫調節；EWSC的治療機轉，來自於抑制神經發炎系統。
王志堯指出，目前過敏性鼻炎的用藥，包括抗組織胺及局部類固醇鼻噴劑，長期使用可能帶來副作用，科學界已證實幾丁聚醣可被細胞分解，腸道、黏膜表面、皮膚都可以吸收。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。