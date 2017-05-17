成大開發奈米化極度水榮幾丁聚醣 可治過敏性鼻炎

過敏性鼻炎在台灣是普遍疾病，6至12歲孩童幾乎50%為此所苦，其中，塵螨引起的過敏性鼻炎佔大宗，但目前藥物只能減緩不適，成功大學研究總中心過敏及臨床免疫研究中心努力多年獲致重大成果，開發「奈米化極度水溶幾丁聚醣，證實滴入塵螨過敏性鼻炎小鼠鼻腔，發炎症狀減緩，並抑制神經發炎現象，效果顯著，預計下半年導入臨床試驗，造福更多病人。

「水溶幾丁聚醣」是甲殼素（幾丁質）經處理後的物質，天然、無毒，常用於保健品，過敏及臨床免疫研究中心主任王志堯教授研究團隊，是第一個將其用於塵螨過敏性鼻炎醫療領域，而且成功找到治療機轉；這項研究成果2017年4月刊載於過敏學界排名最高的期刊--過敏及臨床免疫學雜誌(Journal of Allergy and Clinical Immunology)，甫開發的「奈米化極度水溶幾丁聚醣(EWSC)」，已申請美國發明專利。

王志堯教授表示，鼻過敏發生與病人神經細胞過於敏感有關，遇到外界刺激容易釋放出過敏物質；動物實驗得知，塵螨過敏性鼻炎小鼠鼻腔滴入EWSC，細胞釋出的過敏質明顯減少，進一步做小鼠神經生長因子（NGF）研究，發現EWSC抑制過敏發炎，是透過抑制神經生長因子製造，產生免疫調節；EWSC的治療機轉，來自於抑制神經發炎系統。

王志堯指出，目前過敏性鼻炎的用藥，包括抗組織胺及局部類固醇鼻噴劑，長期使用可能帶來副作用，科學界已證實幾丁聚醣可被細胞分解，腸道、黏膜表面、皮膚都可以吸收。

(中時)