台灣便利商店多個「特殊味道」 日人吃驚
台灣便利商店競爭激烈，店家數量與密度高居全球首位，服務多樣且全年無休。台灣便利商店起初取經自日本，但近年全台便利商店多元服務反而更勝日本，甚至反過來影響日本便利商店經營模式。此外，台灣便利商店還比日本多了一股「特殊味道」，讓日人相當意外。
曾任日本朝日新聞社台北特派員的野島剛於《日本人默默在想的事》提及，在台灣的便利商店中，有一種日本便利商店所沒有的「特殊味道」，既特別又濃烈，往往走進台灣便利商店就能聞到，而那味道就是來自於「茶葉蛋」。
對台灣人來說，在便利商店聞到茶葉蛋香是再熟悉不過的事。但若在日本便利商店中聞到「味道」，日本顧客一定會感到吃驚；日本人認為，沒有氣味的便利商店才乾淨清潔。因此不論是肉包、還是香腸等食物都會被密封在容器，不讓氣味散發出來，「無味便利商店」甚至被視為「賣點」之一。
雖然台灣便利商店帶有股「特殊味道」，但野島剛形容，台灣茶葉蛋從蛋殼裂縫滲入玄妙的花紋，就像是中國哥窯的陶器一般美麗；且曾嘗試自製茶葉蛋的他也說，製作過程麻煩，直接買方便又便宜。
(中時電子報)
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