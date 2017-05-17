執政周年低調過 總統府取消519國內外媒體茶敘

520蔡英文總統就任滿周年，在民調不佳氛圍下，蔡英文選擇低調度過，原訂5月19日召開的國內外媒體茶敘取消，520當天因逢假日，府方預計安排邀請弱勢孩童參訪官邸，與總統同樂，象徵關懷弱勢、重視社福的堅定態度。

總統府表示，新政府執政週年，為了充分讓國人、國際社會了解過去這段時間以來，執政團隊在面臨國內各項挑戰時的努力與整體方向，並增進各國對台灣的支持。

對於取消媒體茶敘，府方解釋，4月下旬起，總統便透過一系列國內外主要媒體專訪，較諸過去更詳盡而完整的說明新政府上任以來，各項國人所關心的重要改革推展以及下階段國家重要建設的方向與規劃。

府方強調，尤其特別在台灣的國際參與上，總統也向國際社會說明台灣在國際參與的重要性與面臨的挑戰，以最大的力道爭取國際社會的持續支持。同時，行政團隊也正全力針對目前施政推動項目，透過各式媒介管道向民眾報告。

至於520當天，因逢假日，府方預計安排邀請弱勢孩童參訪官邸，與總統同樂，也象徵總統、執政團隊關懷弱勢、重視社福的堅定態度。

(工商)