豬哥亮離世帶走債務？謝金燕有望安然脫身
天王豬哥亮在秀場發跡後，演藝路極度璀璨，然賺得多卻輸得更多，他因好賭害慘一生，欠下天文數字債務，粗估約有5、6億乃在1999年跑路人間爭發，直到10年後才被拍到在高屏一帶小店吃旗魚黑輪，隨後復出，靠著主持節目、拍電影外加接代言拍廣告，還了大半債務，然如今病逝，媒體指稱債主恐找上他的子女討債，最有可能的人選便是日前父女感動和解、知名度極高的謝金燕，然有朱家關係人士表示， 豬哥亮的債務很可能隨著他逝世而一筆勾銷。
豬哥亮生前病痛纏身，除了大腸癌外，還有高血壓、糖尿病，但他仍強撐病體，多接工作賺錢，一來不願債留妻兒，二來為么兒謝佑穎的未來籌措，據《自由時報》報導，雖然豬哥亮積極還債，但仍是工作到哪就有債主蠢蠢欲動找上門，闖攝影棚要錢，讓他日子過得不安穩。
目前估算，豬哥亮拚死工作，仍剩下一半的債務，然知情人士表示，豬哥亮欠的是賭債，本不在法定範圍內，一切看債主怎麼做，難經由法律途徑要豬家孩子們償還，但是否會討債討到知名度較高的謝金燕、謝金晶身上，要看怎麼「喬」，據悉，此事目前已有「有力人士」介入，居中調停，即使豬哥亮的債務不能隨著離世而一筆勾銷，至少也能調解出一個家屬能負擔的數字，謝金燕、謝金晶應該都能安然脫身。
而律師吳俊達也po文分析，描述繼承相關條文，表示有人建議謝金燕等人應辦理限定繼承，但認為更精準地說，應該是即便謝金燕等繼承人未在豬哥亮身故3個月內辦理限定繼承，只要各繼承人沒有「隱匿遺產」、「在遺產清冊為虛偽記載情節重大」或意圖詐害被繼承人之債權人之權利而為遺產之處分等不正行為，那麼繼承人如謝金燕等皆受民法第1148條第2項「法定限定繼承效力」的保障，並不會有自己財產遭到父親債務拖累之疑慮。
(中時電子報)
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