中鋼領頭創立磁石新廠 馬達生產聚落成形

中鋼集團旗下子公司高科磁技、磁石大廠秀波電子和瑞展投資公司，在屏東加工出口區合資成立「磁科股份有限公司」，今日正式投入磁石產品生產，由於磁石是直流無刷馬達重要零件，預期可以帶動馬達相關產業進駐，形成馬達產業聚落。

加工出口區管理處副處長趙建民指出，磁科公司主要生產鐵氧體硬磁粉、磁石等產品。磁石成品可進一步用於各式家電產品和車用馬達，像是電風扇變頻馬達、空調用室外機、壓縮機馬達、洗衣機馬達、除濕機馬達、空氣清淨機馬達、油電混合車馬達、精密車用電子相關馬達等。

趙建民表示，隨著馬達在汽車、電動工具及家電領域不斷地深入應用，國際硬磁磁石需求持續增加，全球硬磁產值已超過54億美元，每年更以7％至9％增速持續成長。

趙建民分析，「磁科股份有限公司」投資金額為14億元，新廠占地約4,235坪，未來預計創造300個以上的工作機會。預計可以吸引產業跨界合作，將原材料、周邊零件、馬達製造、產品開發及通路等廠商聚集至台灣南部，形成馬達產業聚落。

加工出口區管理處屏東分處曾安鵬，目前還有中鋼旗下馬達子公司瑞展動能也已進駐屏東加工出口處，資本額16億元。也正在媒合廠商，已與10家馬達相關廠商合組馬達創新研發聯盟，進行技術交流。

磁科公司表示，中鋼提供優質氧化鐵粉材料和高性價比的電磁鋼片，加上磁科公司的磁粉技術製成高端磁性材料，切入馬達產業所需的高階磁石市場。目前磁科公司結合國內堅強的半導體產業，發展馬達驅動控制晶片，已成功建立磁石供應鏈。

磁科公司進一步說明，已建置一條煅燒原料產線，每月可生產720噸高特性鐵氧體磁石原料，另一條濕式鐵氧體磁石產線也正在建置中，預計今年第季4可完工。後續將再建置塑膠磁石原料產線，生產節能、汽車、電動工具及家電等馬達用磁性材料。

(工商)