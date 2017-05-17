陳時中衝WHA 團名為世衛行動團

國民黨立委徐志榮17日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢衛福部長陳時中WHA相關議題。（劉宗龍攝）

衛福部長陳時中答詢。（劉宗龍攝）

國民黨立委徐志榮17日在立法院社會福利及衛生環境委員會質詢時問及參加WHA代表團有沒有名稱？會提台灣或中華台北？

對此，衛福部長陳時中答詢表示，團名定為「世衛行動團」，彰顯目的是要開始行動；至於雙邊、多邊會談部分，不會放棄任何跟其他國家交往的機會，「設定的目標會比去年多」。

(中時)