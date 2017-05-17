華山小客廳「洞見新勢力」邀您起來「起家」看創意

洞見新勢力展場圖。（文化部提供）

文化部即日起至5月21日（星期日）在「華山1914文化創意產業園區」華山小客廳，辦理「洞見新勢力－起」特展，萃取文化部文創相關補助計畫成果延續展出。

本次展覽將居家生活中的文化內容分成工具、家具、配件、文具等領域，以「最具代表性的產品」展出，並由專家角度出發，以細膩文字描述品牌最核心亦即最小單位的專業技術與能力，彰顯每件產品獨特的專利及研發技術，讓每個品牌更扎實的走自己的路，起步不再孤單，且有效能的實踐夢想，並且具計畫性地永續發展下去。

文化部表示，本次係展出眾多受文化部獎補助及輔導的業者之經營成果，不僅延續台灣文博會「洞見新勢力-起」特展精華，也再次呈現台灣北、中、南、東獨特且多元之生活風格與在地文化，其創新創意能量不容小覷。例如，位於台中的「耕恬手作工坊」獲105年文創產業創業圓夢計畫獎助，它是台灣第一家改良傳統的織帶機結構的業者，除了保留原本織帶編織的流暢性之外，也將受力支撐圓棍改為方形結構，提升結構強度，使織帶機更親近生活與堅實耐用。

有玩沒玩股份有限公司展出可自由組裝的ZU WATCH。（台灣創意設計中心提供）

另以台北為基地的「有玩沒玩股份有限公司」，則以組裝、風格多變、搭配樂趣為主軸，創造出多樣化簡易組裝手錶的方式，製造出全球第一個可讓每項配件都能像樂高般隨意組裝的手錶，未來隨著配件擴充，將會推出更多的組合樣式。

「洞見新勢力－起」特展在華山小客廳展出，細究文創產品的不斷革新，拓展美學經濟的無限可能。歡迎有興趣的民眾一起來華山小客廳，見證文創業者如何走自己的路，如何打造自身夢想的天空。

耕恬手作工坊展出的編織機。（台灣創意設計中心提供）

「洞見新勢力－起」特展

時間：即日起-5/21（日） 10:00-17:00

地點：華山小客廳（華山1914文化創意產業園區中四館2樓）

(中時電子報)