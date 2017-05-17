陸戰隊數位虎斑迷彩軍服首度亮相 明年換裝
海軍陸戰隊即將換發的數位虎斑迷彩服今天首度亮相，首批新式數位野戰服將先行撥發進訓基地部隊使用，其餘部隊於107年1月1日起配合「戰鬥個人裝備」陸續換裝完成。
海軍陸戰隊指揮部參謀長劉豫屏少將今天在國防部例行記者會中表示，為滿足陸戰隊野戰偽裝隱蔽需求陸戰隊新式數位迷彩野戰服更換規劃，國防部軍備局成立專案，依據陸戰隊作戰想定場景，篩選台灣海灘周邊地區等4區11處地點，作為中科院數位迷彩圖案研發設計，同時依據人眼觀測及電腦偽裝度數值計算，在海岸、海灘、城鎮、叢林等各類作戰場景據以實施綜合評估。
劉豫屏指出，105年12月測試評量數位虎斑迷彩服跟現有的迷彩服評比，偽裝效能高於原本的33%；首批新式數位野戰服，將先行撥發進訓基地部隊驗證使用，其餘部隊於107年1月1日起配合「戰鬥個人裝備」陸續換裝完成。
預算部分，劉豫屏指出，全隊9000餘人，總預算編列約4900萬餘元，以單人來說，上衣下褲共2952元，今天下午就會開標。
海軍陸戰隊軍服，民國60年代受到美軍在越戰的影響，採用綠、黑及褐色相間的迷彩野戰服，由於迷彩圖案的紋路和靈感來自老虎斑紋，因此也被稱為虎斑迷彩，多年來已經成為陸戰隊驃悍形象的註冊商標。因軍方逐步全面換發數位迷彩野戰服，引發退役陸戰隊員的反彈，批評陸戰隊特有傳統的虎斑迷彩服如果走入歷史，將破壞光榮的歷史，去年在社群網站上發動保留虎斑迷彩的活動「保我陸戰軍魂、護我虎斑雄風」；國防長馮世寬因此要求儘快依任務特性及作戰需求，研製陸戰隊虎斑迷彩數位化。
(中時)
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