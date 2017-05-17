因應朝鮮局勢 韓新政府啟動「四強外交」

據韓聯社17日引述韓國外交界消息稱，新總統的兩位特使當天分赴美日兩國；文在寅政府對中美日俄的「四強外交」正式啓動。

報導指出，韓國政府派往美國的特使、前中央日報社及JTBC電視台會長洪錫炫和派往日本的特使、前國會副議長文喜相，當天相繼啓程前往華盛頓和東京。他們將向美日領導人捎去文在寅的親筆信函，介紹新政府的政策和藍圖，就朝核問題等事宜深入交換意見。

洪錫炫將在訪美期間會見白宮或國務院高級官員，就韓美商定6月底舉行的首腦會談事宜進一步協調，並就朝核問題、「薩德」入韓等雙方共同關心的問題交換意見。

文喜相將在訪日期間拜訪日本首相安倍晉三，就改善韓日關係、共同應對朝鮮問題等深入交換意見。雙方還將討論《韓日慰安婦問題協議》相關事宜。

(旺報)