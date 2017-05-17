NBA》柯瑞6記三分彈 史上第6緊追科比

史提芬柯瑞(左)單場投進6顆三分球，讓他的季後賽生涯三分球超越費許，NBA史上排名來到第六。(美聯社資料照)

勇士17日以36分之差大勝馬刺，史提芬柯瑞單場飆進6顆三分球，季後賽生涯投進287顆三分球，超越「老魚」費許，NBA史上排名第六，只落後名列第五的布萊恩5個，有機會在西區決賽第三戰取而代之。

柯瑞在這場比賽完成一項生涯里程碑，上場31分鐘13投8中，三分球9投6中，光是第一節就投進4個，單節攻下15分，追平費許的285個季後賽三分球，接下來又在二、三節4投2中，成功超越費許，爬升至史上第六，以他目前的炙熱手感，有機會在21日的第三戰追上布萊恩腳步，甚至取代為史上第五。

(中時電子報)