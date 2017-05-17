綠委邱泰源：豬哥亮幫健保省三十萬

豬哥亮癌逝，立委邱泰源透露，他得知豬哥亮病情後，就知道豬哥亮生命不超過二個月，透過台大醫院的安寧共同照護團隊的照顧，一天看三次，豬哥亮沒有插管，沒有用鼻胃管，也沒有住安寧病房，最後安詳離開，至少為健保醫療省了30萬元。

立法院今天審查醫療法，立委關心國內醫療分級狀況，立委邱泰源話峰一轉談到豬哥亮的醫療照護，邱泰源指出，他得知豬哥亮病況不樂觀，透過台大醫院安寧共同照護團隊，給予病患及家屬心理及生理的整合照護與溝通，最後豬哥亮沒有用鼻胃管，也沒有插管急救，連安寧病房也沒有住，最後自然安詳的辭世，這就是安寧共同照護的價值所在。

(中時)