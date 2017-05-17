張艾亞練劈腿狂爆青筋 美胸也快爆出來

張艾亞低頭苦練劈腿，她傲人美胸也很搶鏡。（圖／取材自張艾亞臉書）

女星張艾亞（小白）從節目《大學生了沒》出道，外型甜美、身材姣好的她，吸引不少粉絲支持，儘管張艾亞年初驚傳與許孟哲3年情斷，不過她勇敢揮別情傷，不時在臉書分享生活大小事，與網友互動，張艾亞昨（16日）則PO出劈腿照，不過傲人上圍卻很搶眼，成為眾人焦點。

張艾亞16日在臉書曬出練習劈腿照，透露自己練習到爆青筋，身穿白色低胸背心的張艾亞埋頭練習，U型衣領露出她深邃事業線，美胸幾乎快彈出，火辣指數破表，更成為網友關注焦點，留言說：「我只注意胸口東西快掉出來」、「為什麼我看錯重點」。

(中時電子報)