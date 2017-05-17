疑欠債意圖輕生 龍潭警救回

桃園市龍潭區謝姓婦女疑似債務問題，意圖輕生，所幸遭警方救回1命。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區57歲謝姓婦女因債務問題16日傍晚意圖輕生，所幸龍潭警分局石門派出所員警獲報後，以電話發話基地台查詢謝婦位於大平里石門山區附近，前往搜尋時，在民有路旁發現1輛自小客車，果然發現謝女已經在駕駛座昏迷，經搶救後順利阻止悲劇發生。

警方表示，打開車門時，車內隨即竄出濃濃的木炭燃燒味及白煙，且婦女已經意識不清，趕緊送醫急救。所幸救回1命。

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(中時)