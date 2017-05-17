國民黨主席 時代力量最挺洪秀柱
台灣世代智庫今公布「小英總統執政週年後政黨形勢變化民調」調查結果，對於國民黨主席選舉，支持度吳敦義、郝龍斌及洪秀柱平分秋色，但未表派率偏高，有32.0%。有趣的是，洪秀柱時代力量最挺。
民調顯示，吳敦義22.3%、郝龍斌21.8%和洪秀柱21.2%，三人支持度不分秋色。
政黨支持度上，國民黨跟親民黨皆都最多支持吳敦義，國民黨為35.2%、親民黨26.5%，兩黨傾向的支持度，最少人支持洪秀柱，不過有趣的是，時代力量成為洪秀柱最多支持的政黨，有40.8%。
在年輕人支持度上，洪秀柱最高，有27.8%，最低為郝龍斌16.0%。
本次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，106年5月13日和15日晚間訪問。成功訪問1,271位成年人。95%信心水準下，抽樣誤差於正負2.75%。以台灣地區住宅電話為調查母體的隨機方式。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。
(中時)
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