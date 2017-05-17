98歲阿嬤畫花連年展 嘉市長青園樂學藝
嘉義市長青園今天起在文化局舉辦學員成果展，有國畫、水彩、彩墨花卉、拼布藝術、書法、毛線編織、電腦等約300件作品，98歲阿嬤林黃勤喜歡畫花，連續7年「花展」，今年菊花畫，高雅脫俗。
市長涂醒哲上午蒞臨展場剪綵，參觀作品，並與展出的長輩交流。此展覽即日起至5月21日，每日上午9時至下午5時，於文化局三樓、四樓展覽室進行展出。
98歲林黃勸阿嬤是此次參展最高齡的長輩，是第7年參展，她連續8年參加彩墨班學作畫，去年梅花畫，今年展出「菊花」，用彩筆畫出菊花盛開綻放引彩蝶雙飛，流露幸福恬淡的氣息。
國畫班班長楊連照是資深學員，擅長運用毛筆舞文作畫，此次展出2幅作品，描繪1幅描繪壯麗山景的水墨山水畫，另1幅是雞年祝賀詩詞，祝福大家雞年平平安安、順順利利。
長青園課程多元豐富，55歲以上嘉義市民均可報名，6月開始新年度招生，洽詢專線（05）2763636。
(中時)
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