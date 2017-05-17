執政不及格！青年給蔡英文打45.49分

台少盟與關注世代聯盟募集2100位青年主考官，為政府打期中考分數，蔡政府僅得到45.49分。（圖/陳信翰）

蔡英文總統去年520就職演說，曾對全國人民許下承諾，要以「青年好政」充實青年權利、保障勞動尊嚴、支持成家創業，為青年朋友撕下魯蛇（loser）標籤。但民進黨執政滿周年，青年好政似乎已成空頭支票，台少盟與關注世代聯盟，透過網路募集2100位青年主考官，為蔡政府打期中考分數，其中在努力改變年輕人處境、創造年輕人未來方面，蔡政府僅得到45.49分。

台少盟與關注世代聯盟網路募集2100位青年主考官，為蔡政府及其團隊打期中考分數，調查結果發現，蔡政府喊出實現世代正義的「青年政策」，有六成青年認為在「保障建教、實習生權益」、「促進青年就業」及「推動修憲降低18歲公民權門檻」的落實度，分別僅有36%、26%及24％，逾一成青年認為目前所端出的勞工政策，與青年期待差異最大。

蔡英文總統在去年總統大選，獲逾237萬張20-29歲青年選票，但背負著滿滿青年期待的蔡政府，如今卻忙著實踐不當黨產、年金改革，忽略青年的聲音。美麗島電子報日前公布民調顯示，20-29歲的年輕人對蔡總統信任度、滿意度嚴重下滑，不信任度高達45.3%，為各年齡層第二高；不滿意度達63.3%，居各年齡層之冠。青年好感度調查上，民進黨僅獲25.9%、反感度達54.8%。

對於蔡政府在「努力改變年輕人處境、創造年輕人未來」方面僅得到45.49分，國民黨立委盧秀燕在記者會中表示，這成績是青年對蔡政府最嚴厲的批判，顯見在青年心中，民進黨的政績不但不及格，連補考都不行。

(中時電子報)