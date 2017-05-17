桃竹竹苗政見說明會 洪秀柱：國民黨下台 台灣有好嗎？

國民黨主席選舉最後1場政見發表會「桃竹竹苗區政見說明會」，17日上午在新竹縣竹北市活動中心舉行，現場湧入來自桃竹竹苗上千位黨員。（陳育賢攝）

國民黨主席選舉最後1場政見發表會「桃竹竹苗區政見說明會」，17日上午在新竹縣竹北市活動中心舉行，現場湧入來自桃竹竹苗的黨員上千人聆聽，6位候選人輪番發表政見，大家異口同聲希望國民黨團結、改革，找回年輕人、人才，重新拿回政權。

首先上場的洪秀柱慷慨激昂表示，當時民進黨說，國民黨要倒，台灣才會好，結果國民黨下台了，台灣有好嗎？完全沒有。民進黨嘴上說愛台灣，卻都在違法亂紀，大家要回想，走向民主是國民黨開放的，是國民黨做的轉型正義，國民黨深耕台灣，栽培人才，現在如何讓年輕人回到國民黨，就是目前我們要做的，九二共識，一中二表，8字不能分離。

我們要跟對岸慢慢談，我時間不夠，詹啟賢會斷續講，像今天這個政府這樣幹，台灣人大家就要死了啦，每個人都有人格特質，我們要選社會信賴度高的，可為青年開創路的人，無私無我的人，我無牽掛，不怕死，請大家支持。

詹啟賢說，今天不喊凍蒜「好不好啦」，想跟大家慢慢談，我不會想在黨身上得到任何好處，就是希望黨好，要讓黨成為有理性、有多元、中道、受到肯定任同的，講到國民黨要有驕傲感，不想再重複民進黨的惡行惡狀，但為什麼民進黨這麼差、民調這麼低，我們的民調還是上不來？一定要想出問題所在。

吳敦義表示，我認同詹啟賢講的一定要團結，勝利一定要做好準備，2007年到2008年是成功的典範，當年做到奮發圖強的目標，但當我們拿回政權且握有絕對多數時，我們沒有去清算別人，而是全力拚經濟。

我做行政院長時，經濟成長率10.63％，我也是20幾年來，唯一調整軍公教薪資的，且企業界也紛紛跟進全面加薪。陳水扁執政8年，只調過1次基本工資，但我2年就調了2次，代表我是重視勞工的。

民進黨已做出太多失敗的政策，國民黨重新拿回政權的第1個因素已形成，第2個我們自己要強。

韓國瑜指出，民進黨段宜康罵我是菜蟲，我建立名譽是一點一滴，但民進黨新潮流要摧毀你是一夕之間，當時國民黨沒有任何人支援我，我才知道這就是國民黨，重來不互相支援，但民進黨只要1人有事，就是傾全黨在維護，國民黨非改造不行，組織一定要再造。

國民黨內鬥內行，外鬥外行，再鬥下去必死無疑，這1年蔡英文執政以來，政治有1天是安寧的嗎？大陸在一帶一路，我們在幹嘛？台灣只剩詐騙、勒索、車禍嗎？

國民黨雖殘破但仍有三千兵，我們自己要努力，我很優秀，但選不上，我自己知道，我當然選不上，但大家要學司馬光，要有勇氣打破水缸救人，認為誰好就選他，救救國民黨。

郝龍斌說，民進黨不在乎他們的民調多低，只在乎如何奪取資源，連小小的韓國瑜這麼小小的農產公司總經理都不放過，他們只要是敵人就清算鬥爭。

民進黨的前瞻計畫有何意義？他們只對那個集團能夠得標有興趣，少子是國安問題，但為何這麼錢不拿來做生育計畫，希望大家一起來支持我，阻止前瞻計畫，一起來連署，國民黨一定要硬起來。

最近行政院又公布1件事，3級單位主管，包括調查局、國稅局等要政治任命，這些單位不就會成打手嗎？國民黨一定要擋住。

國民黨一定要改革，讓黨員有光榮感、成就感，獲得民眾支持，當我們拿到50％的支持，就能重新拿回政權，以後國民黨不能再威權領導，我支持地方黨部主委直選，只有這樣才能讓民意與黨意接軌，黨能否團結，就在這次6位候選人身上。我許下承諾，2018一定會拿下2都，我說到做到，選舉剩下3天，請大家支持我。

潘維剛則表示，我長期做婦女工作20多年，更是3屆議員、6屆立委，參與政治30多年，想到民進黨大家都搖頭，但國民黨能否得到民眾的支持？我出來不是為了名、不為權、不為位子，我是為了大家看到國民黨的未來。

有人說，我是誰的側翼，我要說我就是國民黨的側翼、百姓的側翼，我善良、溫柔，溫柔也是一種力量。她也不忘推祟郝龍斌、詹啟賢、韓國瑜，其實國民黨還是有很多人才的，6人合力，其力斷金。

(中時)