北區「萬安40號」演習 18日下午實施

106年軍民聯合防空「萬安40號」演習訂於本月18日下午1時30分至2時實施，新北市警局呼籲，民眾請於防空警報發放後，務必配合下列管制措施：

一、 住家方面：請立即緊閉窗戶，並將室內、外燈火熄滅（包括陽臺電燈）。

二、 如在外行走：於防空警報發放後，請接受現場執勤警察或協勤人員指揮，至附近防空避難室避難，請勿逗留於騎樓地或於巷口觀望。

三、 如在外開車：

(一) 請接受路口執勤警察或協勤人員指揮，將車輛靠路邊停放。

(二) 請將車輛熄火，並將車燈關閉。

(三) 請立即下車，接受執勤人員引導至附近防空避難室避難。

四、 相關法條規定及罰則：

(一) 民防法第21條：「為減少空襲時之損害，國防部得會同有關機關實施防空演習，命令實施疏散避難與交通、燈火、音響及其他必要之管制。」

(二) 於演習期間如您拒絕配合上述措施，並經執勤人員（警察、民防人員）勸導仍不遵從者，依據民防法第25條規定，處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。

新北市警局表示，今年萬安演習警政署將透過行動電話簡訊通知防空警報，演習當日下午1時30分發送簡訊至演習區域內3G、4G行動電話，並於2時發送演習結束訊息，請配合演習相關管制事項。

(中時)