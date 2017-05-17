貴到爆！美新空軍1號仍非波音747-8不可

雖然美國總統川普認為，拿波音747-8客機（見圖）來改造空軍一號專機貴得離譜，但負責打點總統座機的空軍空中機動司令部司令艾佛哈特仍堅持，它是不二之選。（圖/波音）

美國現役的兩架波音747-200空軍一號專機，也就是所謂的VC-25，服役至今已超過1/4世紀。雖然它們擁有全球最先進的科技設備，能進行加密通信，並能防禦電磁脈衝攻擊，但畢竟已老舊。

美國空軍空中機動司令部（Air Mobility Command）司令艾佛哈特（Carlton Everhart）告訴《大眾機械》（Popular Mechanics）網，VC-25不像新型飛機那麼有效率，是汰舊換新的時候了。

現役空軍一號是在小布希總統任內服役，美國空軍早在2015年1月便宣布，波音新型747-8將取代VC-25，成為新一代總統座機。

當然，挑選總統座機，並加以改裝，過程龐雜而繁複，美國空軍早早便開始作業。不過，川普才當選美國總統，去年12月便推文嫌貴，說花費超過40億美元（約1,200億台幣），簡直是失控，並直接要求取消訂單。

川普一批評，飛機製造商與航太分析家就隨即提出種種替代方案，其中最大膽的，便是提議以B-21新型轟炸機來當總統座機。

也有人建議，真要省錢兼求方便，不如改裝美國海、空軍都用的波音737。像是P-8「海神」（P-8 Poseidon）巡邏機，還有C-40「飛剪」（Clipper）運輸機，都是從737改裝而來，並已有許多空軍一號所需的通信與防禦系統。

然而，這意味美國空軍必須放棄兩項頭號要求，那就是飛機要有4具引擎，並起碼足以容納70名乘客。

然而，負責總統座機的艾佛哈特說，放棄747-8幾乎是不可能的。而原因之一，就在於波音是唯一生產大型4引擎客機的美國飛機製造商。

此外，他指出，新座機猶如空中白宮，必須滿足美國總統身為三軍統帥、外交領袖，以及國家執行長的要求。

然而，要做到這點，光是維安並不夠，還要有大批幕僚隨行，維持與美國及別國的聯絡管道暢通，並提供美國總統治國所需的一切資源。也因此，空軍一號要有龐大的動力，必須是4引擎座機。

此外，艾佛哈特指出，要是起飛時某個發動機失靈，或是飛彈擊中某個發動機，加上總統要去的下個空軍基地可能在500－600英里（805－966公里）外，基於種種考量，使用4引擎飛機才說得通。

艾佛哈特說，也許有朝一日雙引擎飛機也能承擔同樣的任務，但就目前而言，747-8是唯一合理的選擇。

(中時電子報)