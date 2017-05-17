NBA》效法帕楚利亞 艾卓吉險些毀掉杜蘭特

效法帕楚利亞的墊步暗招，艾卓吉差點毀掉杜蘭特。(美聯社資料照)

既然帕楚利亞的跨步暗招傷了里歐納德沒有遭到聯盟處分，那麼有樣學樣，艾卓吉也在17日的第二戰次節趁著杜蘭特跳投之際，左腳也往前小跨了一步，杜蘭特的右腳差點就中招，這種回應方式讓網友也嘲諷艾卓吉學壞了。

帕楚利亞是這起衝突的關鍵人物，首戰第三節因為他的一個跨步導致里歐納德左腳踝扭傷，只能飲恨退場，馬刺也因為少了「卡哇伊」最終慘遭勇士逆轉，雙方也因為帕楚利亞的行為大打口水戰。

雙方並未經過1天休息而冷靜下來，第二戰馬刺打來荒腔走板，半場結束已落後29分，第二節剩下2分44秒杜蘭特在三分線外跳投，防守他的艾卓吉只將左手稍稍地舉起，沒有認真防守，但左腳卻又往前墊了一步，正好放在杜蘭特右腳落在地板上之處，似乎有意要造成杜蘭特的受傷，所幸被杜蘭特的眼睛瞄到，右腳落下的時候膝蓋稍微彎了一下，因此並沒有受傷。

然而眼尖的球迷和網友還是看到了艾卓吉的「有意之舉」，紛紛在網路上留言說「連平日看起來溫和的艾卓吉也學壞了嗎？」

(中時電子報)