學習區免試入學錄取率98.92％，明年再擴大6區

教育部次長林騰蛟說明學習區完全免試入學政策。（林志成攝）

今年首次首次試辦的「學習區完全免試入學」今天放榜，15所參與的公立高中職，共有1111人報名，最後錄取1099人，錄取率98.92％。教育部說，明年「學習區完全免試入學」擴大到基隆區、台東區、南投一區、高市六區、屏東二區及連江縣等6個區域，至少30校參加。

12年國教免試入學因為還要進行參採會考成績的超額比序，被外界質疑是「假免試」，因此教育部今年首度試辦完全不看會考成績的「學習區完全免試入學」，共有15所公立高中職參加。

教育部次長林騰蛟表示，過去3年有1年註冊率不到8成的公立高中職，成為辦理「學習區完全免試入學」的對象，今年參與的15所學校，原本總共提出2306個招生名額，但僅1111人報名，最後錄取1099人，錄取率98.92％。

林騰蛟說，這次學習區完全免試入學，幾乎所有報名的考生都有學校可讀，僅花蓮玉里高中餐飲管理科、澎湖海事水產學校航海科，因為報名人數超過招生人數，分別有8個、4個學生列為備取。

教育部呼籲錄取的學生，應於6月14日前完成報到，並可找時間到校實地參訪，以便對學校特色、未來進路及暑期活動能有進一步認識。

新北市金山高中校長賴來展表示，他們今年參與「學習區完全免試入學」，附近的石門國中有32個畢業生，其中24人都要進入金山高中就讀，有助於當地國中、高中的共同發展。

南投仁愛高農校長楊輝杰說，他們學校位於往合歡山的路上，過去3年來，附近的仁愛國中大約僅3成畢業生會進到仁愛高農，但今年他們參加「學習區完全免試入學」，仁愛國中62位畢業生中，有32位、51.6％要來讀仁愛高農，提升很多。

林騰蛟表示，明年「學習區完全免試入學」會再擴大辦理，除了現行15所學校外，還會增加基隆區、台東區、南投區、高市六區、屏東二區及連江縣等6個區，預計至少30所公立高中職參加。

林騰蛟舉例，高雄市六區的旗美高中、旗山農工及六龜高中等校，明年可能參與「學習區完全免試入學」，附近的國中生就可以參加，完全不看會考成績，就可以錄取。

(中時)