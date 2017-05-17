東亞青奧 中市收大陸預報名 將派241選手參賽

市議員邱素貞（中）今日在議會中，關心中國大陸參加2019東亞青奧的參賽狀況。（陳世宗攝）

台中市政府運動局長王慶堂17日在議會中指出，目前預報名已經收到東亞奧林匹克委員會9個會員國回覆，中國大陸在所有項目全數報名，並派遣241位選手參賽，但因賽事採三階段報名，至2019年初才會確認選手名單，身為主辦城市，市府永遠歡迎所有會員國踴躍參與賽事。

市議員邱素貞今日在議會中指出，在台北主辦的世界大學運動會中，中國大陸突然決定不參加所有團體項目，僅參加個人賽，他關心中國大陸參加2019東亞青奧的參賽狀況。

王慶堂表示，日前已經收到東亞奧林匹克委員會9個會員國的預報名資料，目前確認所有會員國都會參賽，且中國大陸會參加所有項目，並派遣241位選手，雖然國際慣例上，只要報名都通常就會參賽，但東亞青奧採三階段報名，現在預報名為第一階段，接著將於2018年底確定人數，2019年初確定選手名單，身為主辦城市，市府永遠歡迎所有會員國踴躍參與賽事。

王慶堂說，東亞青奧只有籃球、排球、足球等三種團體運動種類，三個運動項目合計只有10個參賽人數，其餘東亞青奧的運動種類皆為個人運動項目，與世大運的情況不同，且「政治不得干預運動」是奧林匹克精神的核心價值之一，相信中國大陸應該很清楚，政治杯葛或干預可能產生的後果，相信中國大陸應該不會犯大忌，以惡意杯葛東亞青奧。

王慶堂強調，運動選手報名滿額是2400位，目前預估東亞青奧期間，可吸引選手、媒體與觀眾，共計1萬2千多名到訪，國內外觀光效益超過10億元。

(中時)