蔡英文就職周年 內閣群像人氣揭密！
總統蔡英文就職將屆滿周年，由於她上任後大刀闊斧的改革，成為近半年網路討論度最高的政治人物。那麼，其他內閣人物的人氣排行又是如何？看大數據說話，行政院長林全位居第一，獨領風騷！
「網路溫度計－時事網路大數據分析」今天（20日）公開流量統計中關於蔡英文內閣的相關排行。以台灣最多人使用的網路社群平台臉書（Facebook）為例，可以發現與蔡英文有關內容的「網友按讚」很明顯是男大於女；臉書社群討論方面，以35～44歲男性、55～64歲等壯年留言最熱絡，以上代表網路意見領袖集中在年長男性。
網友討論最熱門的內閣成員排行：第一名是行政院長林全、第二名是交通部長賀陳旦、第三名是國防部長馮世寬。
網友討論好評最多的內閣成員排行：第一名是僑委會委員長吳新興、第二名是科技部長陳良基、第三名是文化部長鄭麗君。
網友討論罵聲最多的內閣成員排行：第一名是法務部長邱太三、第二名是財政部長許虞哲、第三名是行政院發言人徐國勇。
(中時電子報)
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