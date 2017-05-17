NBA》麻煩大了！ 帕楚利亞遭死亡威脅

勇士隊帕楚利亞的墊步導致馬刺里歐納德腳踝扭傷，被外界指責的他卻在此刻遭到死亡威脅。(美聯社資料照)

麻煩真的大了！勇士中鋒帕楚利亞在西區決賽首戰多墊了一步導致馬刺里歐納德左腳踝大扭受傷，17日第二戰無法出賽，但帕楚利亞卻在他個人的Instagram社交網站上收到死亡威脅，帕楚利亞趕緊關閉Instagram。

被外界指責的帕楚利亞，這兩天過得的確不是很好，馬刺總教練帕波維奇昨日重砲轟擊，認為帕楚利亞有前科，而且是累犯，不能因為一句話不是故意的就能避開所有責任，帕帥更舉例如果有人開車發簡訊而撞死人，能夠因為道歉就了事而難道不用被關嗎？

也或許是帕楚利亞被「起底」，過往的「惡行惡狀」一一被掀了出來，網友憤而在他的Instagram網站留下「惡」語，帕楚利亞立刻關閉網站，不做任何評論。

(中時電子報)