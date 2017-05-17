台日關係協會更名揭牌 日代表：建立世界少見友情

「亞東關係協會」上午舉行更名為「台灣日本關係協會」揭牌儀式，立法院副院長蔡其昌、外交部長李大維、「台灣日本關係協會」邱義仁、「日本台灣交流協會」代表沼田幹夫上午均出席。（記者陳建瑜攝）

「亞東關係協會」上午舉行更名為「台灣日本關係協會」揭牌儀式，「日本台灣交流協會」代表沼田幹夫致詞時表示，若日台雙方缺乏努力與合作，無法寄望將來的發展，雙方在面對各種問題，共同合作應對時，才能進入新的階段，希望此次更名作為一個契機。

立法院副院長蔡其昌、外交部長李大維、「台灣日本關係協會」邱義仁、沼田幹夫上午均出席揭牌儀式。

邱義仁致詞時表示，過去創立之時，大家都清楚名稱由台，但時間久了，有些人搞不清楚「亞東關係協會」的職掌範圍，他曾經接到有人詢問「夏威夷的事情能否幫忙？」今日改名後，讓「台灣日本關係協會」工作更清楚，但相對的責任更重大，如何將台日關係更往上走發展。

李大維強調，台日關係窗口名稱變更，不但有助於外界了解雙方機構實質工作內涵，並且也應證台日關係持續正向發展，外交部表示歡迎跟肯定，近年來台日在各領域交流發展非常迅速；台日關係處於進入前所未有的良好，及關係緊密的狀況。

沼田幹夫則說，交流協會在今年1月更名為「日本台灣交流協會」，在更名以前，由於其名稱不夠明確，也曾接到希望介紹結婚對象詢問的電話。

沼田幹夫認為，此次更名正式名稱是配合實際情形，名副其實的日台橋樑，邁出歷史性的一步；日台雙方對外窗口機構經過45年，共同於今年更名，這是日台關係史上具有里程碑意義的一年。

但沼田幹夫強調，日台關係發展至今的同時，如果缺乏日台雙方的努力與合作，無法寄望將來的發展，雙方在面對各種問題，共同合作應對時，才能進入新的階段，希望此次更名作為一個契機，日台團結一心，不斷累積努力，共同建立起世界少見的友情。

(旺報)