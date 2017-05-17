MLB》達比修有斬費城人奪第50勝 日投大聯盟最速

達比修有花109場斬獲大聯盟生涯第50勝，日投最速。(美聯社)

達比修有今年擺脫傷痛低潮，如今距大聯盟50勝里程碑，僅差1場勝利，前兩場他有望達標，勝投卻被搞砸，17日他第三度向紀錄叩關，對戰費城人繳7局失1分好投，打線也給他5分奧援，終場遊騎兵5比1奪勝，達比修不但達成目標，更以109場50勝，超越松坂大輔搖身大聯盟最快50勝的日籍投手。

達比修此役對手費城人處2連敗低潮，且客場戰績僅6勝14敗，替他達成紀錄增添不少優勢。而他也延續前幾場的好狀況，前5局僅被打2安，另飆出6K，雖兩度被攻占得點圈，但沒失掉分數，直到7下才在2出局一二壘有人時，被蓋爾維斯(Freddy Galvis)敲安失第1分，不過他隨即回穩，K掉史戴西(Brock Stassi)解危，還霸氣的替自己喝采。

達比修再繳好投，總算獲打線奧援，面對費城人先發艾克哈夫(Jerad Eickhoff)，首局就靠馬薩拉(Nomar Mazara)陽春炮突破僵局，接著第4、第5局兩度發動攻勢進帳2分，最後納波里(Mike Napoli)8下再轟出2分炮，奠定勝基。達比修投完7局退場後，牛棚投手也順利守成，助遊騎兵4分之差奪得勝利。

達比修力投7局失1分，另有9K、4保送，斬獲本季第4勝，且比起過往，今天前5局僅用51球，最後投95球就完成任務，球數比過往省很多，達比修對今天的表現相當滿意，「我的滑球狀況很好，另外還有變速球，我雖然只投5顆，不過都讓打者揮棒，有達到我想要的效果！ 」

達比修奪得這1勝，成大聯盟史上第6名50勝日投，同時用109場達標，也超越2012年松坂用112場紀錄，締造日投最快生涯50勝紀錄，不過達比修認為，兩年休息，讓這天來得有點遲，自己得努力拿下更多勝投。至於亞洲最快50勝，是王建民的85場，當時是繼1986年前大都會投手古登(Dwight Gooden)後的最快紀錄。

達比修的這1勝，不只對他是意義非凡的勝投，同時也讓開季走得不順的遊騎兵，延續連勝到第7場，重返5成勝率，躍居國聯西區第2。相較達比修，費城人先發艾克哈夫就很悲情了！他雖也投出6局2責失、8K的優質好投，但打線熄火，讓他苦吞本季第4敗，至今先發7場，勝投還沒開張。

(中時電子報)