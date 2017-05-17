課本比珍奶便宜！ 學者籲教部放寬書價管制

學校課本竟比珍珠奶茶還便宜！教育部管制教科書低書價，15年來跌了5成，每本不超過60元，今年下學期九年級的國、英、數課本三本合計也只要150元。台灣閱讀協會批，教科書低價書商無利可圖，轉嫁至參考書的價格上，最後受害最深的是窮苦家庭，呼籲教育部改變書價政策，讓教科書回歸自由市場。

台東大學師範學院院長曾世杰表示，為了減輕家長負擔，教育部從91學年度開始「全國教科書計、議價作業」，議出來的價都是流血跳樓價，90學年度國立編譯館出版課本單頁價格就要0.53元，103學年度國小課本每頁只剩0.37至0.48元、國中0.32至0.43元。

「陽春麵的價錢，當然只能買到陽春麵！」曾世杰說，這15年來物價年年上漲，只有教科書價格年年下跌，遠低於香港、新加坡、美國等同年級的教科書，一頁才幾毛錢，教科書無利可圖，書商從周邊商品下手，讓參考書的價格遠高於教科書，參考書反而比教科書貴。

曾世杰也說，出版商因為書價過低，失去研發誘因，不但內容趨同，也越來越難看，教科書品質難以提昇，也不易引發學生的學習動機。

台灣閱讀協會也呼籲教育部改變書價政策，停止干預教科書價格，如果擔心有人買不起，可以補貼學生購書費用，或是由政府購書，以無償方式借給學生，希望讓書價回歸自由市場，以促進競爭，這樣才有機會出現高品質教科書，讓老師得到更多教學支援，並啟發學生學習的動機和樂趣。

教育部國教署長邱乾國表示，國中小教科書價格過去都是由教育部指定各縣市輪流辦理聯合採購，而計價公式也從91學年度至今仍未調整，未來將調整計價公式反映物價，也將朝向鬆綁規格限制，彈性放寬教科書印刷的規格，以提升教科書的美感。

邱乾國說，今年已完成教科書計價，一整套書約調漲5到10元，目前各階段教科書售價，國小低年級約300多元、中高年級500多元、國中600到680元。

(中時)