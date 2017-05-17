陸戰隊新式虎斑數位迷彩服曝光 偽裝效能提升33％

首批新式數位野戰服，將先行撥發進訓基地部隊驗證使用成。(陳怡誠攝)

新式數位迷彩服，將先行撥發進訓基地部隊驗證使用，明年1月1日起配合「戰鬥個人裝備」陸續換裝完成。(陳怡誠攝)

戰隊參謀長劉豫屏少將(左)說明新式數位迷彩服裝測試時，較現有服裝偽裝效能高出33％，具有快速排汗、防火材質、手肘與膝蓋耐磨的特質及上衣不需要內紮設計特色。(陳怡誠攝)

海軍陸戰隊17日發布新式數位迷彩服，這也是陸戰隊數位迷彩服首次曝光，測試時，新式較現有服裝偽裝效能高出33%，此套迷彩服最大特色就是快速排汗、防火材質、手肘與膝蓋耐磨、上衣不需要內紮。

(中時)