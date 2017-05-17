MiLB》化解危機又敲勝利打點 王維中拿勝投
效力釀酒人3A(科羅拉多泉天襪)的旅美小將王維中，今在球隊與教士隊3A(艾爾帕索吉娃娃)交手時，在8局下兩出局後登板救援，共投1.1局，沒有失分，還在9局上敲出勝利打點安打，率隊終場以15:11拿下勝利，王維中也拿到本季首勝。
王維中本季轉往長中繼發展，此役賽前出賽13場，自責分率2.87，今球隊前7局原本取得11比7的領先，不料第8局牛棚投手群卻遇亂流，被對手狂攻4分大局扳平戰局，王維中在兩人出局，2壘有人時登板，隨即飆出三振化解危機。
第9局兩出局後，對方投手投出保送，又故意四壞王維中前一棒打者，選擇面對王維中，教練團也沒有換代打，王維中成功敲出中外野安打，讓球隊攻下致勝分，隨後下一棒隊友又轟出全壘打，讓球隊要回4分領先。
最後半局，王維中繼續登板投球，雖然投出2次四壞球，但沒有被擊出安打，成功守成，此役救援1.1局，沒有被擊出任何一支安打，無失分，還敲出了本季首安，成功拿下勝投。
(中時電子報)
關鍵字：王維中、
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