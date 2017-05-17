斐濟代表處撤台 外交部：事前知悉且暸解

國民黨立委盧秀燕上午在立院質詢時指出，斐濟共和國政府日前決定裁撤其駐我國代表處事。外交部表示，事前已被通知，斐濟在通盤檢視其派駐全球之各館處後做成上述決定，我對斐濟政府此一決定表示瞭解。

外交部指出，斐濟共和國駐台貿易暨觀光代表處（Fiji Trade and Tourism Representative Office In R.O.C.）代表鄔凱瑞（Representative Karai Vuibau）接獲其政府訓令將裁撤該處後，已告知外交部。

外交部說，鄔凱瑞稱，斐濟是在通盤檢視其派駐全球之各館處後做成上述決定，外交部對斐濟政府此一決定表示瞭解。

外交部強調，獲悉後，曾於斐濟駐台貿易暨觀光代表處處理撤處事宜期間提供必要行政協助，並已提醒該處妥為處理包括遣散我國籍雇員在內等相關一應行政事宜。

外交部表示，斐濟駐台貿易暨觀光代表處對我國多年來對該處之協助以及雙方為增進彼此關係之努力表示感謝。

(旺報)