斐濟對我急撤館 藍委爆：斐駐陸官員赴台清點
國民黨立委盧秀燕17日在立法院質詢時主動揭露，斐濟駐台代表處已在5月10日撤館，「寸草不留，人去樓空」，還是由斐濟駐大陸官員來台清點，其關鍵原因就是大陸的一帶一路戰略，以及我政府與斐濟在新南向政策相談不歡；不過外交部辯稱，斐濟是85萬人口的小國，或因經費有限，人力考量，因此撤館。
國民黨立委盧秀燕17日在立法院外交及國防委員會質詢時揭露，斐濟已在5月10日撤館，這也是雙方關係維持三十年來的重大警訊。他透露，斐濟態度非常堅決，「一個人、一個東西都不留」，外交部曾經溝通，希望斐濟能至少留下一兩位外交官員，但最後「撤得寸草不留」。
盧秀燕說，據她了解，斐濟這次撤館，特別派斐濟駐大陸的兩位官員來台清點，「給外交部難看」，且就她了解，會撤館的主因，第一是大陸的一帶一路戰略，第二是政府在推動新南向過程中，與斐濟政府「相談不歡」，造成斐濟火大而撤館。
1987年12月21日，斐濟政府主動宣布將亞東貿易中心復名為「中華民國駐斐濟商務代表團」，是少數在我非邦交國使用中華民國國號的駐外機構。
外交部次長吳志中面對質詢，並未否認此事，並解釋斐濟是小國，有它的經濟考量，所以不得已做這樣的決定，他也表示斐濟並非新南向的目標國；對於我駐斐濟外館是否也比照撤館，吳志中表示不會撤，「因為實質關係很重要」。
(旺報)
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