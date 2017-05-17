統府與官邸憲兵便衣哨 61換新裝

肩負總統府和官邸維安勤務的憲兵211營和332營勤務服將全面換裝，以往穿著寬大「馬來衫」的官兵，將在6月1日全面改穿黑色合身勤務服，上頭繡有憲兵兩字，盼對企圖不法人士產生嚇阻效果。(陳怡誠攝)

考量現行總統府和官邸的憲兵勤務服，自2007年配發迄今，對於勤務裝備攜行及突發狀況應處不便，因此研改現行勤務服樣式，重點在於外觀簡潔、穿著靈活、能快速運動及舒適等條件，執勤時，達到儀態端正及兼顧勤務所需，並對企圖危害重要防護處所不法人士產生嚇阻效果。

外觀簡潔、穿著靈活、能快速運動及舒適等條件，執勤時，達到儀態端正及兼顧勤務所需，並對企圖危害重要防護處所不法人士產生嚇阻效果。

(中時)