李明哲失蹤 李凈瑜批政府「冷救援」 寄望「美援」

李凈瑜向美國求援。（曾薏蘋攝）

在中國大陸被失蹤，其妻子李凈瑜日前接受自由亞洲電台訪問時表示，「我的政府（台灣）不斷對外說，他們要救人，但我清楚感受到，我們政府是處在一個冷救援的狀態」，就是不斷口頭宣示要救人，但是迄今看不到一個具體的救援行動。

此外，李明哲太太李凈瑜日前接受華盛頓郵報社論編輯弗雷德·海亞（Fred Hiatt） 專訪。李凈瑜受訪表示，這次到美國尋求救助是由於台灣政府面對中國強權，對台灣人權工作者在中國被失蹤，已經完全失能也束手無策了，她只好依據美國的「台灣關係法」，請求美國履行承諾援助。

李凈瑜說，「台灣關係法」第二條第三項規定：「本法律的任何條款不得違反美國對人權的關切，尤其是對於臺灣地區一千八百萬名居民人權的關切。玆此重申維護及促進所有臺灣人民的人權是美國的目標。」她請求美國履行承諾，援助在中國被失蹤的台灣人權工作者。

華盛頓郵報近期將刊登李的專訪；李凈瑜也接受自由亞洲電台訪問，李凈瑜受訪時指出，李明哲被失蹤已經第59天，她至今沒有收到李明哲任何消息，她長期研究台灣的白色恐怖歷史，理解一個人長期被拘禁、獨立被隔絕狀態，面臨到的脅迫及利誘，是難以想像，所以她放棄法律辯護。

主持人問，台灣當局是否有給予任何協助或他們正在做什麼？

李凈瑜說，蔡英文上台後，兩岸關係急凍，「我的政府也不斷對外說，他們要救人，但我清楚感受到我們政府是處在一個冷救援的狀態，就是他不斷在口頭宣示他們要救人，但是迄今看不到一個具體的救援行動，只會透過我周遭關係人及公部門的代表，不斷提醒我，『救人要低調』。」

主持人追問，「是政府正在低調做，還是希望你低調？」李凈瑜表示，「是希望我低調。」她說，至於政府做了什麼？迄今李明哲被失蹤59天，她沒有看到具體上的行動，希望美國可以把李明哲放在他們的人權的關注名單中，或者運用中國及美國影響力，請中國釋放李明哲。

(中時)