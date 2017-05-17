母子分離30載 板橋警助團圓

蘇婦（左二）在警員王閩南（右一）協助下，與失散多年的兒子（右二）重逢。（王揚傑翻攝）

70歲蘇姓婦人本有3名子女，30多年前因經濟因素，將老么送給他人撫養，也希望小孩有更好的成長環境，當初撫養家庭答應小孩結婚時，會宴請蘇婦回來坐大位。

前10餘年期間，蘇婦還常暗中探望么兒，後因撫養家庭搬家，從而失去聯繫，但蘇婦對小兒子仍始終掛念，日前向新北市政府市長信箱陳情。

板橋警分局警員王閔南接獲此案後與蘇婦聯繫，取得小孩名字與撫養家庭地址，查訪時該址早已人事全非，且小孩名字及撫養家庭人名皆有誤差，但王員鍥而不捨，朝名字諧音交叉比對，鎖定1名現年42歲柯姓男子可能是尋找的對象，王員與柯男聯繫，表示蘇婦想與他見面重逢意願；剛開始該兒子接到王員電話聯繫時，才知柯男30也曾尋找過生母，現經王員的通知，柯男立刻要求協助安排見面。

王員本月中安排母子見面，母子失散30餘年後終於重逢，場面溫馨感人，同時對王員的協助感激萬分。

(中時)