顧及母親尊嚴？謝金燕「神隱」靈堂避與「她」同框
「綜藝天王」豬哥亮前天病逝，不過與謝金燕父女關係盡釋前嫌，算是完成生前一樁心願，不過應該隨侍在側的謝金燕，卻被發現移靈儀式非但沒隨同，反而趁機消失，事隔一天雖低調現身，但卻是到存放父親遺體的殯儀館，行蹤如此捉摸不定，據悉是顧慮到母親的心情。
根據《自由時報》報導，謝金燕前天從台大醫院，一路陪同亡父到安置遺體的會館，並在現場誦經助念，不過卻未隨同豬哥亮的移靈儀式，反而藉著昏亂悄離會場，據悉是母親雖同意她送別亡夫，但仍希望維持一貫低調作風，不希望再次成為鎂光燈焦點，謝金燕也相當尊重母親心情，才會選擇此種方式來去。
此外根據知情人士透露，由於豬哥亮遺孀是葉瑞美，本身個性就較強勢，雖然負責主導亡夫後事，但是與謝金燕在靈堂前幾乎沒互動，為了避免正宮與前妻立場尷尬，謝金燕也盡量避免兩人同框，全是為了顧及母親個人感受。
(中時電子報)
關鍵字：謝金燕
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